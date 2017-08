Indiase goeroe krijgt 10 jaar cel voor verkrachting

Door: redactie

28/08/17 - 13u31 Bron: Belga

De advoten van goeroe Gurmeet Ram Rahim Singh willen tegen het vonnis in beroep gaan. © epa.

In de Indiase staat Haryana is de populaire sekteleider Gurmeet Ram Rahim Singh veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar voor de verkrachting van twee van zijn volgelingen in 2002. De rechter maakte de strafmaat bekend in de zwaar beveiligde gevangenis in de stad Rohtak, waar de goeroe wordt vastgehouden. Zijn advocaten hadden een lichtere straf gevraagd, gezien zijn "filantropisch werk", en zeggen nu in beroep te zullen gaan.