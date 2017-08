Huiszoekingen bij Duitsers die mogelijk linkse politici wilden doden om vluchtelingenpolitiek

TT

28/08/17 - 12u29 Bron: Reuters, die Welt

© Polizei Deutschland.

Duitsland De politie in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de woningen en werkplaatsen van twee Duitsers doorzocht omdat ze verdacht worden van het voorbereiden van een "zware gewelddaad tegen de staat". De twee mannen, waaronder een politieagent, stammen uit het rechtsextremistische milieu en zouden van plan zijn geweest linkse politici te vermoorden omwille van de Duitse vluchtelingenpolitiek.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de staat in het noorden van Duitsland maakte vandaag de huiszoekingen bekend. De twee mannen uit Schwerin en Rostock zijn voorlopig niet aangehouden, maar de politieagent is wel op non-actief geplaatst. Beide verdachten zouden een aanslag hebben voorbereid en zouden al een lijst met linkse politici gehad hebben die ze wilden doden.



In hun woningen vonden de veiligheidsdiensten alvast grote hoeveelheden voedsel en munitie, die de mannen klaarblijkelijk hadden ingekocht als voorbereiding voor hun "strijd". De twee verdachten zouden het vooral gemunt hebben op de vluchtelingenpolitiek van de Duitse regering. Volgens het parket vreesden de mannen dat die politiek zou leiden tot "een verarming van de bevolking en de staat, net zoals een toename van het aantal aanslagen en misdaden, tot zelfs een volledige ineenstorting van de Duitse staat".



Toch zouden ze de crisis die er volgens hen zit aan te komen ook als "een kans" gezien hebben, om linkse politici te ontvoeren en te doden.



De politie voerde ook raids uit op andere locaties in de woningen van een aantal andere Duitsers, die echter nog niet als verdachte worden beschouwd.