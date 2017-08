Hij doodde "uit verveling" niet zes, maar 90 patiënten: horrorverpleger mogelijk grootste seriemoordenaar sinds WO II

FT

28/08/17 - 13u44 Bron: Algemeen Dagblad & Der Spiegel

Niels H. verbergt z'n gezicht tijdens het proces in 2015. Naast hem zijn advocate Ulrike Baumann. © afp.

duitsland In 2015 werd hij al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zes patiënten, maar vandaag is de echte waarheid aan het licht gekomen. De Duitse horrorverpleger Niels H. (40) blijkt 84 mensen méér omgebracht te hebben. "Uit verveling", zei hij daarover. Het maakt van hem een van de grootste seriemoordenaars sinds de Tweede Wereldoorlog.

Op de spoeddienst van een ziekenhuis nabij Bremen sterven tussen 2003 en 2005 plots tweehonderd mensen, liefst twee keer zoveel als voorgaande jaren. De stijging is opvallend, de koppen worden bij elkaar gestoken, maar niemand die kan verklaren wat er precies aan de hand is.



Dat verandert plots op 22 juni 2005. Een verpleegster komt een ziekenhuiskamer binnen waar ze haar collega Niels H. nog net een overdosis medicijnen ziet toedienen aan een ongeneeslijk zieke kankerpatiënt. Met een naald spuit hij een gigantische hoeveelheid medicijnen in: de 63-jarige vrouw krijgt zulke heftige hartritmestoornissen en overlijdt bijna. De verpleegster grijpt net op tijd in en trekt met haar verhaal naar de politie. Lees ook Racistische moordenaar geëxecuteerd met nieuwe medicijnencocktail in Florida

Geen beroepsverbod Wanneer H. te horen krijgt dat hij vijf jaar uit z'n functie van verpleger ontzet lijkt te worden, vecht hij dat besluit aan. Met succes: H. gaat gewoon aan de slag in een ander ziekenhuis. Toch kan niemand dan al voorspellen wat de verpleger allemaal op z'n kerfstok heeft. Collega's blijven in de man geloven en leggen geen link met andere raadselachtige sterfgevallen. Wanneer H. te horen krijgt dat hij, na het incident met de 63-jarige vrouw, vijf jaar uit z'n functie van verpleger ontzet lijkt te worden, vecht hij dat besluit aan. Met succes: H. krijgt geen beroepsverbod en gaat gewoon aan de slag in een ander ziekenhuis.



Pas in 2008 krijgt hij een gevangenisstraf van 7,5 jaar voor poging tot moord. In die rechtszaak komt echter zo veel informatie aan het licht dat bij de Duitse justitie een belletje gaat rinkelen. Het onderzoek wordt heropend en de vele raadselachtige sterfgevallen minutieus onderzocht. De meeste patiënten werden na hun dood gecremeerd, maar rechercheurs kunnen vijf lichamen opnieuw laten opgraven. Bij elk van hen vinden ze sporen van het medicijn dat H. ook gebruikte om de 63-jarige kankerpatiënte van het leven te beroven. Onderzoek naar dat medicijn wijst trouwens uit dat het opvallend meer werd gebruikt wanneer H. aan het werk was. (lees hieronder verder) De hoofdingang van het Delmenhorstziekenhuis in Oldenburg. Aanvankelijk zou Niels H. er zes patiënten vermoord hebben, maar dat aantal blijkt nu veel hoger te liggen. © epa.

Gestopt met tellen H., op dat moment nog altijd in de cel, wordt in 2014 opnieuw aangeklaagd. Volgens het Duitse openbaar ministerie heeft de man nog vijf patiënten een overdosis gegeven. Drie van hen sterven na heftige hartritmestoornissen. H. ontkent aanvankelijk alles, maar doet begin januari 2015 in een gesprek met een psychiater dan toch een onthulling: "Niet drie, maar dertig patiënten stierven nadat ik ze geïnjecteerd heb met een overdosis." Hij verklaart in totaal liefst negentig patiënten een spuitje te hebben gegeven. De anderen overleven de overdosis na reanimatie. Ook tegen medegevangenen biecht hij zijn verhaal op. Een van hen verklaart dat H. zei dat hij bij "vijftig doden was gestopt met tellen".



De verpleger krijgt levenslang voor tweevoudige moord, twee pogingen tot moord en het toebrengen van een zwaar lichamelijk letsel. Onderzoekers stelden dan al dat het werkelijke slachtofferaantal van H. veel hoger moet liggen. "Het onderzoek duurt net zo lang tot we alle ongelukkige praktijken van H. opgehelderd hebben. Elke steen zal worden omgedraaid", zei het Duitse OM daarover. (lees hieronder verder) H. viel in juni 2005 plots door de mand toen hij betrapt terwijl hij een 63-jarige kankerpatiënte een overdosis medicijnen toediende. © ap.