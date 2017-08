Ze zag hoe psychopaat haar moeder en zusje doodde en kroop zelf door oog van de naald. Nu lijkt ze eindelijk geluk gevonden te hebben

Koen Van De Sype

Mama Lin, Josie en haar zusje Megan met pony Rosie. Rechts Josie vandaag.

Het is deze zomer 21 jaar geleden dat het zorgeloze leven van de Britse Josie Russell (30) brutaal eindigde. Toen moordenaar Michael Stone haar (toen 9), haar moeder Lin (45) en haar zusje Megan (6) met een hamer te lijf ging tijdens een overval die het hele land schokte. Alleen Josie overleefde het. Ternauwernood. Ondanks het trauma slaagde ze er toch in om haar leven beetje bij beetje weer op te bouwen.

9 juli 1996. Het is een zonnige dag en Josie is samen met haar moeder Lin, zusje Megan en hond Lucy op weg naar huis na een zwemgala op school. Ze wandelen langs een rustig landwegje in Chillenden (Kent) als ze plots overvallen worden. Ze worden geblinddoekt en aan een boom gebonden met repen van Josies handdoek. Vervolgens gaat hun overvaller hen te lijf met een hamer.



Toegetakeld

Als de politie en de hulpdiensten ter plaatse aankomen en de toegetakelde lichamen vinden, denken ze aanvankelijk dat de moeder en haar twee dochters dood zijn. Maar plots ontdekken ze dat Josie toch nog een polsslag heeft. Ondanks de vreselijke verwondingen aan haar hoofd, overleeft het meisje toch. Haar moeder, zusje en hun hond hebben minder geluk. Zij zijn niet meer te redden.

De 'hamermoord' schokt Groot-Brittannië en de politie heeft er een jaar voor nodig om de dader te vinden. Het blijkt om de toen 37-jarige Michael Stone te gaan. Hij wordt in 1998 veroordeeld op basis van een bekentenis die hij aan een medegevangene zou hebben gedaan en krijgt levenslang. De man - die in een eerdere zaak bestempeld werd als psychopaat - gaat in beroep nadat een getuige zijn verhaal aanpast, maar wordt in 2001 opnieuw veroordeeld. Hij kan ten vroegste in 2023 vrijkomen.



Revalidatie

De revalidatie van Josie is een langzaam proces en samen met haar vader Shaun Russell verhuist ze naar een plaatsje in Wales, waar het gezin vroeger ooit woonde. Daar proberen ze ook samen hun verdriet te verwerken. Het duurt een jaar voor ze weer kan spreken. Maar ze verbaast haar dokters en kruipt beetje bij beetje uit een diep dal. Ze gaat zelfs studeren en is intussen een succesvol textielartieste. En ze vond de liefde. Iwan Griffith (31) - met wie ze 12 jaar samen is - vroeg haar nu met hem te trouwen.

"We ontmoetten elkaar op 31 december 2005 in een pub in Caernarfon", vertelt ze zelf. "Hij wist niet wie ik was en dat vond ik prettig. Het betekende dat alles heel normaal en leuk was in het begin. Hij vroeg me één keer naar mijn moeder en ik vertelde dat ze gestorven was. Later hoorde hij het hele verhaal van zijn ouders, maar we praten niet over het verleden. Het is beter als ik me concentreer op de dag van vandaag. We delen ook een liefde voor de natuur. We zijn het gelukkigst als we samen op het strand wandelen of gaan fietsen in de bergen."

Dat betekent niet dat ze niet denkt aan haar moeder, die een geologe was met een passie voor het platteland en haar gezin. Zeker nu ze overweegt om zelf mama te worden. "Kinderen interesseerden me vroeger niet echt, maar nu mijn vrienden ouders worden, begint dat te veranderen", vertelt ze. "Ik had mijn moeder maar negen jaar bij mij. Ze was streng, maar ze zag me graag. We deden zo veel samen. We maakten poppen, papieren lantaarns en meubeltjes voor ons poppenhuis."

Josie en Iwan wonen nog altijd in het huis waar ze met haar vader heen trok na de feiten en dat gevuld is met warme herinneringen aan haar kindertijd. Ze hebben het intussen gerenoveerd. De studio waar ze werkt, is haar voormalige slaapkamer, die haar mama ooit vol liefde voor haar inrichtte.



Rosie

In de tuin loopt ook nog altijd Rosie, de pony waar haar mama Lin zo gek op was. Het dier is intussen 26 en was volgens papa Shaun (65) de sleutel tot het herstel van Josie. Een tastbare herinnering dat ze niet álles was verloren door de moord. "Ze was van mijn mama en nu is ze van mij. Een klein stukje van haar dat ik nog altijd heb. We hebben veel meegemaakt en ze kent me goed."