Voormalige Japanse premier Tsutomu Hata overleden

De oud-premier van Japan Tsutomu Hata is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo. Hata was in 1994 gedurende 64 dagen de eerste minister van Japan, dat in de jaren 90 geplaagd werd door politieke schandalen waardoor de regeringsleiders zich er in sneltempo opvolgden.