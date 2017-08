Door: redactie

De MTV Video Music Awards in Californië zijn gisteren niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zo haalde Paris Jackson in haar speech uit naar de neonazi's. De dochter van Michael Jackson verwees daarmee naar de protesten en de rellen van extreemrechts in Charlottesville. "Als een land met vrijheid in onze slogan kunnen we hun haat en discriminatie niet tolereren. We moeten ons verzetten."