Nooit geziene catastrofe: Harvey doet Texas verzuipen

Door: LB

28/08/17 - 10u43

Mensen worden gered in Dickinson, Texas, één van de zwaarstgetroffen steden. © reuters.

De tropische storm Harvey kan de komende dagen nog tornado's opleveren. De aanhoudende regen zorgt ervoor dat in sommige wijken van Houston het water anderhalve meter hoog staat en er wordt nog veel regen verwacht. Op twee dagen tijd is in Texas meer regen gevallen dan bij ons op zes maanden tijd. Het zou om de grootste overstroming in 500 jaar gaan en ook de staat Louisiana zal de komende dagen in de brokken delen. Er zijn al vijf doden gevallen, dat aantal zal vermoedelijk nog oplopen. De gouverneur van Texas vraagt bijkomende hulp. Inwoners van het getroffen gebied worden aangemaand op hun dak te vluchten. Ook de economische schade loopt intussen op, met gesloten havens en luchthavens en stilgelegde olieraffinaderijen.

© ap. © reuters. © reuters. Duizenden inwoners van Houston zitten vast op hun daken en smeken op sociale media om hulp. Op Facebook posten mensen foto's van hun situatie en delen ze hun lokatie in de hoop snel gered te worden.



De autoriteiten van Texas hebben voor de stad Houston en omgeving grootscheepse evacuaties aangekondigd. Er zullen meer evacuaties volgen, aangezien de regens in een gebied van 240 kilometer rond Houston voor overlast zorgen. Houston zelf ligt er verlamd bij. Scholen, luchthavens en kantoren mogen vandaag niet open.



Heb je een boot? Ga helpen!

Via Twitter vraagt de politie van Houston burgers met een boot om te helpen bij de reddingsacties. In bepaalde wijken staat het water anderhalve meter hoog, verwacht wordt dat er de komende dagen nog 70 cm regen zal bijkomen.



Volgens experts kan de nasleep van de catastrofale orkaan de verwoesting van orkaan Katrina uit 2005 evenaren. Volgens het federaal agentschap voor noodsituaties FEMA zal het jaren duren vooraleer het gebied de gevolgen van de storm te boven komt. Lees ook Twee doden, advies naar dak te vluchten en massale reddingsactie maar tropische storm Harvey kan nog krachtiger worden

IN BEELD. Orkaan Harvey houdt lelijk huis in Houston

Orkaan Harvey: president Trump brengt dinsdag bezoek aan getroffen gebied

Gouverneur Texas: "Er komt nog veel meer regen" De ondergelopen Interstate 45 in Houston. © reuters.

Nog dagenlang hevige regen © reuters. © ap. © afp. Alleen al in het graafschap Galveston wordt geschat dat gisteren 1.200 mensen uit levensbedreigende situaties moesten gered worden. In Houston, met 6 miljoen inwoners de vierde grootste stad van de VS, werden duizenden mensen gedwongen hun toevlucht op hun daken te zoeken.



Leden van de zogenaamde 'Cajun Navy' uit Louisiana zijn met hun privé boten naar Texas getrokken om er te helpen bij de reddingsacties. De vrijwilligersgroep van honderden booteigenaars kwam de vorige zomer ook samen om te helpen bij de overstromingen in Louisiana.



Vijftien bewoners van het verzorgingsteguis La Vita Bella in Dickinson, Texas, moesten per helikopter geëvacueerd worden. Het water stond er tot aan hun middel, de reddig kwam er nadat een foto daarvan viraal ging.



De stad Dallas kondigt aan dat er tegen morgenvroeg een groot opvangcentrum zal geopend worden voor vijfduizend geëvacueerden.



De nationale weerdienst stelt dat de intensiteit van de regenval nooit eerder gezien is. "Catastrofale overstromingen zullen nog dagenlang aanhouden", zo klinkt het. Een gezin ontvlucht hun huis in Meyerland, Houston. © ap.