Christelijk meisje moet naar islamitisch pleeggezin: "Moeder nam kruisje af en ze moet Arabisch spreken"

In het Verenigd Koninkrijk is ophef ontstaan rond een vijfjarig meisje uit een christelijk gezin dat de laatste zes maanden doorbracht bij twee verschillende islamitische pleeggezinnen. Volgens de New York Times spraken de pleegouders enkel Arabisch en namen ze het kruisteken van het kind af.

De New York Times kon vertrouwelijke documenten inkijken van een van de maatschappelijke werkers in de zaak. Die rapporteerde dat het kind tijdens een gesprek huilde en smeekte om niet terug te moeten naar haar pleeggezin omdat ze geen Engels spraken. Ze was ook erg aangedaan van het feit dat de moeder in een van de gezinnen haar ketting met kruisje afnam, en haar aanspoorde om Arabisch te leren spreken.



Het meisje, waarvan de identiteit geheim blijft, bracht vier maanden door in het ene gezin en verblijft sindsdien in een ander. Beide pleeggezinnen zijn erg traditioneel: de eerste vrouw die haar opving droeg een nikab in het openbaar, de huidige dame een boerka. In de rapporten staat ook dat het meisje tijdens een bezoekmoment haar favoriete gerecht mee naar huis kreeg van haar familieleden: een portie spaghetti carbonara. Ze mocht die echter niet eten van het pleeggezin omdat het spek bevatte. Lees ook Man valt agenten aan met mes bij Buckingham Palace

