Samsung-erfgenaam in beroep tegen veroordeling

28/08/17 - 08u30 Bron: Belga

© photo news.

De verdediging van Samsung-erfgenaam Lee Jae-Yong gaat zoals verwacht in beroep tegen diens veroordeling tot vijf jaar cel voor zijn rol in het corruptieschandaal dat leidde tot de afzetting van de Zuid-Koreaans ex-presidente, Park Geun-Hye.

De 49-jarige Lee Jae-Yong, vicevoorzitter van Samsung Electronics en zoon van de voorzitter van de Samsung groep, Lee Kun-Hee, werd vrijdag veroordeeld voor onder meer corruptie. Hij zou Soon Sil, de vertrouwelinge van de ex-presidente, omgekocht hebben.



Lee heeft steeds zijn onschuld staande gehouden.



Het parket kondigde trouwens ook aan beroep aan te tekenen. Het vindt de straf te mager: het had twaalf jaar cel geëist.



Samsung is de grootste producent van smartphones en geheugenchips wereldwijd. Ondanks het smeergeldproces presteert het bedrijf uitstekend. Sinds de arrestatie van Lee Jae-Yong in februari publiceerde het bedrijf, dat deze week zijn nieuwste smartphone uitbracht, recordresultaten en koersten de aandelen naar het hoogste niveau ooit.