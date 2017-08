Topman Expedia wordt nieuwe CEO van Uber

Door: redactie

28/08/17 - 03u32 Bron: Belga, The New York Times

Dara Khosrowshahi © reuters.

Dara Khosrowshahi wordt de nieuwe CEO van Uber. Dat liet Bloomberg gisterenavond weten. De taxidienst kaapt Dara Khosrowshahi weg bij reisbedrijf Expedia.

De 48-jarige Amerikaan van Iraanse afkomst moet bij de smartphone-taxidienst de opvolger worden van Travis Kalanick, medeoprichter van Uber, die op 20 juni moest aftreden nadat het bedrijf onder vuur was gekomen door aanklachten van een cultuur van seksuele intimidatie en seksisme.



Khosrowshahi stond sinds 2005 aan het hoofd van Expedia.



Hij werd gekozen boven twee andere kandidaten, onder meer Jeffrey R. Immelt, de voorzitter en voormalige CEO van General Electric. Naar verluidt trok de 61-jarige Immelt zijn kandidatuur gisteren in, nadat duidelijk werd dat hij geen kans zou maken. Het bestuur leek een voorkeur te hebben voor Meg Whitman, de CEO van Hewlett Packard Enterprise, maar in de loop van gisterennamiddag is daar dan toch verandering in gekomen.