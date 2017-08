Poolse toeriste slachtoffer van groepsverkrachting op Italiaans strand

MVDB

27/08/17 - 17u49

Italiaanse politie aan het plaats-delict. © epa.

Een Poolse jonge toeriste is vrijdagavond laat het slachtoffer geworden van een groepsverkrachting op een strand in het Italiaanse Rimini aan de Adriatische Zee. De vrouw (26) was in het gezelschap van haar vriend (eveneens 26) toen een vierkoppige bende hen overvielen.