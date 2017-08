Amerikaanse journalist onder vijftien dodelijke slachtoffers gevechten Zuid-Soedan

MV

Een Amerikaanse journalist is gedood bij gevechten in Zuid-Soedan, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bevestigd. De journalist was een van minstens 15 mensen die zijn gedood bij gevechten in Kaya, aan de Zuid-Soedanese grens met Oeganda, zo maakte een woordvoerder van Zuid-Soedanese rebellen bekend.

"We kunnen bevestigen dat VS-burger Christopher Allen op 26 augustus 2017 is omgekomen in Zuid-Soedan, toen hij werkte als een journalist", zei het ministerie.



De 26-jarige journalist volgde rebellen net als twee andere journalisten, aldus een woordvoerder van de rebellenbeweging SPLA-IO. Zijn overblijfselen zijn naar de hoofdstad Djoeba overgevlogen.



Vooraleer hij werkte in Zuid-Soedan, bracht Allen verslag uit over de oorlog in Oekraïne, aldus Philly.com, een nieuwswebsite uit de thuisstad van Allen, Philadelphia. Hij was een van de eerste journalisten ter plaatse na het neerhalen van een Maleisisch passagiersvliegtuig boven Oekraïne. Daarvan werden de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne beschuldigd.



In het conflict dat in december 2013 uitbrak in Zuid-Soedan zijn al tienduizenden mensen gedood en ruim 3,8 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het conflict staan de Dinka, waartoe president Salva Kiir behoort, tegenover de Nuër van zijn vroegere vicepresident Riek Machar.