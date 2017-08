Scott (35) had alles mooi voor elkaar. Tot die vreselijke kankerdiagnose kwam. Nu heeft hij belangrijke boodschap voor ons allen

Scott Riddle met zijn kinderen © Scott Riddle.

Van vandaag op morgen kan je leven helemaal op zijn kop staan. De Australiër Scott Riddle had het nochtans allemaal goed voor elkaar. Hij werkte bij Google en had mooie plannen gemaakt voor de rest zijn leven. Maar toen kwam die kankerdiagnose. En nu heeft hij een boodschap voor ons allen die we ter harte moeten nemen.

Scott Riddle was een tevreden man. Hij werkte al jaren bij Google in de Verenigde Staten. Sinds kort was hij met vrouw en kinderen weer naar zijn vaderland Australië getrokken. Alles verliep volgens plan. Hij was gelukkig.



Tot hij in juli wat veranderingen aan zijn stoelgang opmerkte. Niets ergs, dacht hij. Maar de diagnose was bikkelhard: darmkanker in een vergevorderd stadium.



"Slechts 10 procent van de mensen die dergelijke diagnose krijgen, zijn 5 jaar later nog in leven", weet Scott. Met een beetje geluk zal hij misschien nog zijn 40ste verjaardag kunnen vieren.



Alles op de helling

De kansen dat hij het huwelijk van zijn kinderen nog zal meemaken, zijn echter zeer gering. Zijn toekomstplannen, zijn dromen, zijn kinderen zien opgroeien ... dat staat allemaal plots op de helling.



"Ik ben een planner. Ik zag mijn eerste 35 levensjaren als een voorbereiding op de rest van mijn leven. Dat was fout van me", aldus de Australiër. Vroeger bekeek de Google-medewerker alles op lange termijn maar dat kan nu niet meer. Zijn leven werd een rollercoaster. Hij had het stuur zelf niet meer in handen. Welke richting ging het uit? Hoe lang had hij nog te gaan?



Hij schreef een beklijvende blog over zijn ervaringen die bij vele mensen een gevoelige snaar heeft geraakt. En terecht.



De boodschap die Scott richt aan zijn medemensen is simpel maar ook ontnuchterend: "Ga er niet zomaar van uit dat je nog een heel leven voor je hebt om al je dromen waar te maken. Een lang en gezond leven is allesbehalve vanzelfsprekend."



Daarnaast stelt Scott ook dat je je tijdig moet laten screenen: "Neem dit serieus, hoe jong of oud je ook bent."



Het was de droom van Scott en zijn gezin om een eigen boerderij te runnen. Daarom keerden ze terug naar Australië. Maar door de kanker is het nu zeer onzeker of ze die droom ooit zullen kunnen realiseren. Op lange termijn plannen zoals hij vroeger altijd deed, is niet langer evident of wenselijk.



Ook een goede gezondheid is niet vanzelfsprekend. Koester ze. En koester het leven.