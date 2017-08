Overstromingen Texas: "Nog veel chaos verwacht"

Door: redactie

27/08/17 - 13u45 Bron: vtmnieuws.be

video

Houston is erg zwaar getroffen, vooral sinds afgelopen nacht. Houston is de vierde grootste stad in VS, er wonen dus nog heel veel mensen. De meesten van hen mochten in hun huizen blijven zitten, legt correspondent in de VS voor VTM NIEUWS Greet De Keyser uit. Afgelopen nacht is er dan wel massaal geëvacueerd. In de lagergelegen gebieden staat er al tot een meter water. Zo zijn er al meer dan duizend mensen uit hun huizen gered. Een luchthaven helemaal gesloten, andere gedeeltelijk gesloten en de riolering is dus helemaal verzadigd. De situatie is er dus zeer chaotisch en dat zal met de voorspelde regen de komende dagen alleen maar toenemen.