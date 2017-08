Vijf mensen komen om het leven bij ongeval in de Oostenrijkse Alpen

MV

Zondagochtend kwamen vijf alpinisten om het leven bij een ongeval in de Oostenrijkse Alpen, een zesde bergbeklimmer raakte ernstig gewond.

Zes bergbeklimmers zijn zondagochtend naar beneden gestort bij het beklimmen van de Mannlkarscharte (2.813 meter), in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg. Vijf overleefden de val niet, de zesde alpinist raakte zwaargewond. De oorzaak van het ongeval werd nog niet achterhaald. Het Rode Kruis vermoed dat het ongeval werd veroorzaakt door een losgekomen touw, waar de 6 bergbeklimmers aan vast hingen.



Er werden vijf helicopters ingezet en de zwaargewonde man werd overgevolgen naar een ziekenhuis in Schwarzach. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Dit is het zwaarste ongeval in de Oostenrijkse Alpen dit jaar.