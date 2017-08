Vijf alpinisten komen om in Oostenrijk, twee in Italië

MV

27/08/17 - 13u30 Bron: LeParisien, Belga

In de Oostenrijkse Alpen zijn zondag vijf alpinisten verongelukt. Een zesde bergbeklimmer is zwaargewond, aldus de politie. Het ongeval deed zich voor op de berg Gabler, nabij de plaats Krimml in de provincie Salzburg. Bij een gelijkaardig ongeval in de Italiaanse Alpen kwamen zondag twee alpinisten om, zo meldt persbureau Ansa.

Het ongeval in Oostenrijk vond plaats onder de bergpas Mannlkarscharte in de regio van Zell-am-See.



De oorzaak van het ongeval werd nog niet achterhaald. Maar de man die de reddingsoperatie van het Rode Kruis leidt, Anton Voithofer, zei reeds dat de klimmers met elkaar verbonden waren met een touw en dat er waarschijnlijk een val in het spel is.



Volgens het Oostenrijkse persbureau APA zijn vijf reddingshelikopters ter plaatse. De zwaargewonde man werd overgevolgen naar een ziekenhuis in Schwarzach. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend.



Dit is het meest dodelijke ongeval in de Oostenrijkse Alpen dit klimseizoen. Deze zomer lieten er al tientallen klimmers het leven.



Gelijkaardig ongeval in Italië

In de Italiaanse Alpen is er eveneens sprake van een ongeval met meerdere alpinisten, twee personen. Eerst was sprake van een dode en acht gewonden, maar een gewonde overleed snel na het ongeluk aan zijn verwondingen, aldus Ansa.



Het ongeval deed zich voor op de berg Presanella, in de noordelijke provincie Trentino. Ook hier waren de bergbeklimmers met een touw met elkaar verbonden toen de val zich voordeed. De klimmers zijn afkomstig van de stad Brescia. Hoe het ongeval precies gebeurde, is nog niet geweten.



In Zwitserland werd zaterdag de zoektocht naar acht vermiste wandelaars gestaakt na een tweede aardverschuiving bij het dorp Bondo. De politie onderzoekt of er voldoende gewaarschuwd werd voor het risico op aardverschuivingen, zo meldt ze zondag.