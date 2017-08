Door: redactie

De aanslagen in Catalonië hebben een zestiende slachtoffer geëist. Een 51-jarige vrouw uit Duitsland is zondag aan haar verwondingen overleden, zo melden de Catalaanse hulpdiensten.

De vrouw werd na de aanslagen in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Barcelona. Daar is ze overleden.



De aanslagen in Barcelona en Cambrills van 17 en 18 augustus zijn opgeëist door Islamitische Staat (IS). Er vielen ook 125 gewonden.