Bruid alom geprezen omdat ze borstvoeding geeft tijdens jawoord

KVE

27/08/17 - 13u35 Bron: Daily Mail

© Monica Carvalho.

Danielly Katsue (24) uit Brazilië gaf borstvoeding aan zoontje Kaua toen ze in het huwelijk trad met echtgenoot Kale Rios (26). "De bruid heeft zo op een prachtige manier aangetoond dat borstvoeding op ieder moment en op iedere plaats gegeven kan worden", aldus fotografe Monica Carvalho die de beelden op Instagram postte. Daar kregen de foto's een enorm positieve respons.

De fotografe aarzelde eerst om de foto's op social media te delen. "Ik was wat bezorgd om de reacties maar daarna was ik ervan overtuigd dat mensen de beelden net zo mooi zouden vinden als ik", vertelde Carvalho aan de Britse Daily Mail.



En gelijk kreeg ze. De respons was overweldigend. "Heel was mensen reageerden dat de kiekjes hen hadden ontroerd", zei Carvalho.



"Wat een geweldige foto, dit beeld straalt zo veel liefde uit", klonk het onder meer. "Dit is de perfecte bruid", meende een andere gebruiker op social media.