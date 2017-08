Toekomstige ouders zien op echo van dochtertje een tweede persoon. En het is nochtans geen tweeling

KVE

27/08/17 - 12u28 Bron: BBC

© Facebook.

Wanneer een koppel uit de Amerikaanse staat Pennsylvania voor de eerste keer de echografie van hun baby onder ogen krijgt, zijn ze er zeker van dat er nog een tweede persoon op het beeld te zien is. Ze zijn beiden overtuigd om wie het gaat. Dat schrijft BBC.

Volgens Zachery Smith en Alicia Zeek gaat het om een man die een lang gewaad draagt en een doornenkroon.



Beiden reageerden onmiddellijk zeer opgelucht na deze vaststelling. Die persoon moet wel Jezus zijn.



"Toen ik het beeld zag, kreeg ik tranen in de ogen. Ik was sprakeloos", vertelde de vader aan de Amerikaanse zender Fox43. Ook al zijn ze niet erg gelovig, voor het koppel is dit toch een teken met een diepere betekenis.



De bijzondere aanwezigheid op de echo stelde hen namelijk gerust dat iemand 'daarboven' over de baby waakte.



Hun andere kinderen kwamen met aangeboren afwijkingen ter wereld. Een dochter heeft pre-axiale polydactylie - ze heeft twee duimen aan één hand - en hun tweede kind werd geboren met een hazenlip.



Dochtertje Briella kwam afgelopen woensdag helemaal gezond ter wereld.