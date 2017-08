Ze plukten paddenstoelen in het bos. Nu vechten vader en 3 kinderen voor hun leven

KVE

27/08/17 - 10u56 Bron: Die Welt

De groene knolamaniet (Amanita phalloides) © thinkstock.

Duitsland Duitse artsen proberen het leven te redden van drie kinderen en hun vader. Ze waren wilde paddenstoelen gaan plukken in een bos en hadden blijkbaar gegeten van de groene knolamaniet. Niet voor niets wordt hij in het Engels "death cap" (hoed des doods) genoemd.

De familie uit Frankfurt had er blijkbaar geen idee van dat ze met één van de giftigste paddenstoelen ter wereld te maken had. Die onwetendheid heeft hun leven in gevaar gebracht. Artsen stellen alles in het werk om de vader en zijn drie kinderen te redden.



Zelfs wanneer men slechts een beetje van de groene knolamaniet eet, kan deze paddenstoel fataal zijn. Het gif brengt schade toe aan de lever. Wanneer men de beproeving overleeft, is meestal een levertransplantatie noodzakelijk. Ook de nieren kunnen aangetast worden.



Men vindt de groene knolamaniet meestal in loofbossen en dan vooral onder eiken, beuken, hazelaars en kastanjebomen. Hij komt voornamelijk voor van juli tot oktober.



"Hou je handen af van paddenstoelen die je niet kent", stelde een woordvoerder van Volksgezondheid.



De plaats waar de familie de paddenstoel gevonden had, is gecontroleerd door de autoriteiten. Men heeft er geen groene knolamaniet meer aangetroffen.