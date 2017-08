Libanees leger pauzeert offensief tegen IS

Bewerkt door: ADN

27/08/17 - 09u26 Bron: Belga

© afp.

Het leger van Libanon heeft een pauze aangekondigd in het offensief tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) in een bergachtige regio aan de grens met Syrië. Het leger wil onderhandelen over de vrijlating van negen soldaten die sinds 2014 in de handen van IS zijn, meldt het. Aan de Syrische zijde van de grens zet de Hezbollah vandaag eveneens de gevechten stop.

Het eenzijdige staakt-het-vuren ging deze ochtend van kracht. Het zou de laatste stap moeten zijn in de onderhandelingen over het lot van de soldaten. Het leger startte op 19 augustus de gevechten. Afgelopen dinsdag klonk het dat het meeste gebied heroverd werd op de jihadi's. Bij de gevechten sneuvelden vier soldaten.



Volgens het leger zijn er 600 IS-strijders aanwezig in de regio. De terreurgroep is er sinds 2014 actief, met de verovering van grensstad Aarsal. Destijds vielen 30 soldaten en agenten in de handen van IS. Vier werden geëxecuteerd en een vijfde stierf in gevangenschap aan zijn verwondingen. Bij een gevangenruil eind 2015 herwonnen zestien anderen reeds hun vrijheid.