Populariteit Franse president Macron fors gedaald

Bewerkt door: ADN

27/08/17 - 08u37 Bron: Belga

© reuters.

Peiling De populariteit van de Franse president Emmanuel Macron zit in een dalende lijn. In de maandelijkse peiling van het bureau voor opinieonderzoek Ifop voor le Journal du Dimanche (JDD) is nog 40 procent van de stemgerechtigde Fransen tevreden over Macron. In juli was dat nog 54 procent.