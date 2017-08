Trump over monsterorkaan Harvey: "Prioriteit is het redden van levens"

Door: redactie

27/08/17 - 01u51 Bron: Belga

Prioriteit nummer één bij de reddingsoperaties bij de doortocht van orkaan Harvey, is het redden van levens. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd tijdens een bijeenkomst met leden van zijn administratie. Door de storm is al zeker één dode gevallen.

Wonderful coordination between Federal, State and Local Governments in the Great State of Texas - TEAMWORK! Record setting rainfall. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat Aug 26 00:00:00 MEST 2017

Trump en vicepresident Mike Pence hadden een bijeenkomst met leden van de administratie om de storm te bespreken. Trump stelde dat hij hoopt dat alle departementen en agentschappen zich zullen blijven inzetten om de reddingsoperaties in Texas en Louisiana te steunen, aldus het Witte Huis. De president herinnerde "zijn team er ook aan dat de volledige impact van de storm de komende dagen zichtbaar zal zijn, met hevige regens en overstromingen". Op Twitter stelt de president dat er een "prachtige samenwerking is tussen de federale en lokale overheden in de geweldige staat Texas. TEAMWORK!", klonk het.



1.800 militairen ingezet

Harvey is ondertussen afgezwakt tot een tropische storm, met windsnelheden van 110 kilometer per uur. Het grootste gevaar zijn nu de "catastrofale, levensbedreigende overstromingen", aldus de gouverneur van Texas Gregg Abbott, die 1.800 militairen heeft ingezet om hulp te bieden. Tussen Corpus Christi en Housten in Texas kan 50 tot 60 centimeter regen vallen.



De schade door de storm is ondertussen al groot. Er zijn bomen omgewaaid, daken ingestort, en duizenden mensen zitten zonder elekriciteit. Eén persoon kwam al om het leven door een brand in zijn woning.



Zwaarste storm in 12 jaar

Vrijdag bestempelde Trump Harvey als natuurramp, om federale middelen vrij te maken voor de slachtoffers en reddingsoperaties.



Harvey lijkt de zwaarste storm te worden in 12 jaar. In 2005 vielen door orkaan Katrina meer dan 1.800 doden, en de administratie van de toenmalige president George W. Bush kreeg toen veel kritiek over zijn aanpak van de crisis. Harvey is de eerste natuurramp waarmee president Trump te maken heeft.



Ondertussen krijgt de president van verschillende kanten van het politieke veld commentaar over de timing van de gratie die hij verleende aan de controversiële ex-sheriff Joe Arpaio. Hij wordt er door sommigen van beschuldigd de orkaan te hebben gebruikt om het nieuws van de gratie weg te stoppen, en velen vinden het ook ongepast dat de president koos om gratie te verlenen terwijl een deel van het land getroffen wordt door een natuurramp.