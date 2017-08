Ravage enorm na doortocht Harvey

Door: redactie

26/08/17 - 19u35 Bron: vtmnieuws.be

video

Bijna 300.000 gezinnen in Texas, in het zuiden van de Verenigde Staten, zitten zonder stroom door orkaan Harvey. Die is daar in de loop van de nacht aan land gegaan. Harvey is intussen afgezwakt tot een orkaan van categorie één. Later zal hij veranderen in een tropische storm. Maar die zal wel nog een tijd boven Texas blijven hangen. Nu het daar ochtend is, is de eerste schade stilaan zichtbaar. Foto's van de eerste schade na de doortocht van Harvey tonen hoe groot de ravage is. Hele huizen zijn vernield. De schade is enorm in havenstad Rockport. Er wordt zelfs gevreesd voor slachtoffers daar. Harvey was een orkaan van categorie vier toen hij hier aan land ging. Om tien uur gisteravond lokale tijd - vijf uur vannacht bij ons - bereikte Harvey de kustlijn van Texas met een maximale windsnelheid van 209 kilometer per uur. Harvey is de zwaarste orkaan in meer dan tien jaar in de VS. President Trump volgt de situatie op de voet. Hij plant een bezoek volgende week aan de getroffen streek in Texas.