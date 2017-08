Door: redactie

26/08/17 - 19u35 Bron: vtmnieuws.be

video

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de aanslag op Las Ramblas in Barcelona. Bewakingsbeelden tonen hoe de bestelwagen aan hoge snelheid door de mensenmassa rijdt. Mensen vluchten in paniek weg en zoeken hun toevlucht in winkels. Bij de aanslag in Barcelona kwamen veertien mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond.