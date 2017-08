Tien doden bij geweld tussen rebellen en politie in Indiaas Kasjmir

Bewerkt door: ESA

26/08/17 - 19u25 Bron: Belga

Militairen houden zich klaar in de buurt van het politiestation. © epa.

In Indiaas Kasjmir zijn tien doden gevallen nadat rebellen een politiepost hadden aangevallen. Bij de aanval, met granaten en automatische geweren, kwam één agent om het leven. Drie andere agenten en vier leden van de veiligheidsdiensten stierven toen ze de aanvallers achtervolgden. Volgens de politie zijn er ook twee aanvallers omgekomen.

De aanval werd uitgevoerd op het hoofdkwartier van de politie van het district Pulwama, ten zuiden van de stand Srinagar.



De politie is op zoek naar de andere aanvallers. In het hele district is het internet uitgeschakeld. Daarmee willen de autoriteiten voorkomen dat er anti-Indiase protestacties ontstaan die de vlucht van de rebellen mogelijk moeten maken. Die tactiek is blijkbaar in het verleden vaker gebruikt.



Kasjmir is betwist gebied tussen India en Pakistan. In het Indiase gedeelte strijden rebellen al decennia voor onafhankelijkheid of aansluiting bij Pakistan.