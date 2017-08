Venezuela krijgt steun van Cuba na sancties van Trump

Bewerkt door: ESA

26/08/17 - 18u39 Bron: Belga

© afp.

Cuba heeft de zware economische sancties die de Amerikaanse president Donald Trump tegen Venezuela heeft ingeroepen sterk veroordeeld. Volgens de Cubaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Abelardo Moreno zijn die sancties "onrechtvaardig, eenzijdig, arbitrair, onwettig en in strijd met het internationaal recht".

De maatregelen van de Amerikaanse regering komen er uit protest tegen de "ondemocratische" manier van regeren van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Volgens het door Trump ondertekende decreet mogen banken geen nieuwe financiële deals meer sluiten met de Venezolaanse overheid of met het staatsoliebedrijf PDVSA. Trump, die eerder al eens de "militaire optie" aanhaalde als het over Venezuela ging, zei nu wel dat een militair ingrijpen "niet voor een nabije toekomst" is.



Cuba is een belangrijke politieke en handelspartner van Venezuela. Dat land is de belangrijkste olieleverancier van Cuba. In ruil daarvoor werken duizenden Cubaanse dokters in Venezuela.