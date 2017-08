Betoging van familieleden van Franse militairen: "Soms moeten weduwen hun militaire woning na 2 maanden verlaten"

Door: ESA

26/08/17 - Le Figaro

Betogers houden vlaggen en een banner vast. © afp.

Familieleden van Franse militairen betogen in Parijs tegen "de erbarmelijke werkomstandigheden in het leger". Hun eisenpakket gaat van lonen op tijd storten tot het beter ondersteunen van weduwen van militairen. Dat schrijft Le Figaro.

De actie wordt georganiseerd door 'Femmes de militaires en colère' (Boze vrouwen van militairen). Allereerst willen de betogers een nieuw logistiek systeem om de lonen uit te betalen. Lonen worden soms te laat, deels of helemaal niet betaald.



"Er zijn mensen die te veel loon kregen die ze achteraf moesten terugbetalen, waardoor families in de schulden raken", zegt Mercedes Crepin, een van de initiatiefneemsters. De Franse regering beloofde een nieuw logistiek systeem tegen 2017, maar dat is nog niet ingevoerd.



Verder veroordelen ze 'de betreurenswaardige leefomstandigheden tijdens binnenlandse en buitenlandse missies'. "De woonomstandigheden zijn tijdens sommige binnenlandse en buitenlandse missies ronduit ongezond, met vervallen hangars, vlooien en zelfs kakkerlakken".



Vrouwen die hun man verliezen tijdens een buitenlandse missie worden amper ondersteund of bijgestaan. "Soms moeten weduwen hun militaire woning binnen een periode van 2 of 3 maanden verlaten en zelf andere huisvesting vinden", zegt Crepin.