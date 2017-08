Gestoorde man verwondt drie mensen met mes in Marseille

Bewerkt door: ESA

26/08/17

In de Franse stad Marseille heeft een 35-jarige man vanochtend drie mensen op straat verwond met een mes. Volgens de politie gaat het om een gestoorde man en is er geen sprake van een terreurdaad.

De drie voorbijgangers die hij aanviel, liepen lichte verwondingen op. De politie pakte de man op. Hij zou opgenomen worden.



Volgens de politie vonden de aanvallen plaats tussen halfzeven en vijf voor zeven.



Maandag had een psychiatrisch gestoorde man in Marseille een vrouw gedood en een andere vrouw verwond door met een bestelwagen in te rijden op twee bushaltes.