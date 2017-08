Belg ziet witte vlag wapperen uit vrachtwagen, 11 vluchtelingen uit truck gehaald

Door: redactie

26/08/17 - 14u44 Bron: 112brabant.nl

Langs de A67 bij het Nederlandse Bladel zijn vanmorgen elf verstekelingen aangetroffen in een vrachtwagen. Het was een Belgische bestuurder die uit de vrachtwagen een wit vlaggetje zag wapperen en de truckchauffeur verwittigde. Dat meldt 112brabant.nl.

De vluchtelingen werden op de parkeerplaats bij tankstation 't Goor gevonden in de laadruimte van een Portugese koelwagen. Hoe lang ze daar al in zaten, is niet duidelijk. Ze werden dan ook nagekeken door ambulancemedewerkers. De twaalf worden overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.



De Portugese vrachtwagenchauffeur was samen met zijn vrouw vanuit Portugal onderweg met een lading mango's. De vrachtwagen zou daar verzegeld zijn vertrokken. Vannacht heeft de chauffeur een stop gemaakt in het Franse Tours en de zegel gecontroleerd, die was nog intact. Een Belgische automobilist zag vanmorgen uit een rooster een wit vlaggetje zwaaien en waarschuwde de chauffeur.



Die zette de combinatie langs de A67 net voorbij de grensovergang aan de kant en vroeg meteen om de politie te bellen. Toen de agenten de zegel verbraken en de vrachtwagen openden, bleken er negen volwassenen en twee kinderen in te zitten. Ze vertelden afkomstig te zijn uit Irak en Iran, vluchteling te zijn en naar het Verenigd Koninkrijk te willen.



De Portugese vrachtwagenchauffeur en zijn vrouw zijn aangehouden voor verder onderzoek.