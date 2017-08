Opnieuw vertragingen voor verhuis naar nieuw NAVO-hoofdkwartier

Bewerkt door: ESA

26/08/17 - 14u11 Bron: Belga

Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel. © epa.

De verhuis naar het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO in Brussel, aanvankelijk gepland voor het einde van 2017, loopt opnieuw vertraging door technische problemen. "De verhuis naar het nieuwe NAVO-hoofdkwartier is gestart, we verwachten dat af te ronden in de eerste helft van 2018", zei de verdragsorganisatie in een verklaring.