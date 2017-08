Dodentol zelfmoordaanslag op sjiitische moskee in Kaboel opgelopen naar 28

Bewerkt door: ESA

26/08/17 - 13u04 Bron: Belga

Afghaanse politie bij de moskee na de aanslag. © reuters.

Na de aanslag van terreurmilitie Islamitische Staat (IS) op een sjiitische moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is het aantal dodelijke slachtoffers opgelopen tot 28. Nog eens 50 anderen raakten gewond. Dat zei een woordvoerder van het ministerie voor Gezondheid.