Zoektocht naar vermisten in Zwitserland gestaakt

26/08/17 - 11u34 Bron: ANP

Grote delen van het dorp Bondo zijn na een aardverschuiving bedekt door stenen, modder en puin. Volgens de politie wordt de kans dat de acht nog leven steeds kleiner. © afp.

Reddingswerkers zijn gestopt met zoeken naar acht mensen die vermist worden na een aardverschuiving woensdag in de Zwitserse Alpen.

Na twee nieuwe grondlawines willen ze eerst kijken of het veilig is om verder te zoeken, omdat het gevaar bestaat dat er nog meer rotsen naar beneden komen. Volgens de politie wordt de kans dat de acht nog leven steeds kleiner.



De vermisten zijn vier Duitsers, twee Zwitsers en twee Oostenrijkers. Ze maakten een wandeling in een afgelegen deel van het kanton Graub√ľnden. Grote delen van het dorp Bondo zijn bedekt door stenen, modder en puin.