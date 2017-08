Het Alcatraz van Kroatië, waar gevangenen elkaar moesten afranselen en bleekmiddel drinken

© screenshot.

video Goli Otok is een onbewoond eiland voor de kust van Kroatië. Van 1949 tot 1989 werd er een beruchte gevangenis ondergebracht. Voor wie er terechtkwam, was het "de levende hel". De gebouwen zijn in verval en zijn vandaag enkel nog de trieste getuigen van de horror die er zich ooit afspeelde.

Gevangenen stonden onder dwangarbeid en werden brutaal aangepakt in Goli Otok. Tot folteringen toe, zoals het verplicht opdrinken van bleekmiddel als straf. Cipiers dwongen hen ook elkaar af te ranselen en te mishandelen. In hun getuigenissen spreken ze over een "levende hel".



Amnesty International schat dat er in veertig jaar tot 50.000 gevangenen waren, vaak communistische, politieke tegenstanders van het socialistische regime in het toenmalige Joegoslavië, dat zich had losgerukt van Joseph Stalin. Andere bronnen maken verder melding van zo'n 600 gedetineerden die het leven zouden gelaten hebben tijdens hun opsluiting op het eiland.



Net als bij Alcatraz in San Francisco kan het voormalige strafkamp op Goli Otok met de boot bezocht worden. Dat raadt de Nederlander Bob Thissen (36) iedereen aan. Volgens hem kan je de beklijvende geschiedenis van de plek nog altijd voelen, ook vandaag nog, 28 jaar na de sluiting van de gevangenis. Hij bracht een nacht door op Goli Otok, wat "bar eiland" betekent. Er is nauwelijks vegetatie en staat nu vol ruïnes.



"Een unieke ervaring. Het gebouw met de isolatiecellen was indrukwekkend", zegt Thissen in The Mirror. "Zelfs onschuldigen werden naar hier gedeporteerd. De cellen zijn klein, donker en niet comfortabel. De omstandigheden waren ondraaglijk. Het geeft je een idee van hoe de politieke gevangenen zich destijds moeten gevoeld hebben."