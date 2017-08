Orkaan Harvey ging aan land in Texas met windsnelheden tot 215km/u, maar zwakt af

jv

26/08/17 - 06u36 Bron: Belga

© epa.

Het oog van de orkaan Harvey, van categorie vier op een schaal van vijf, is vanochtend vroeg onze tijd aan land gegaan in Texas. Harvey is volgens het Amerikaanse National Hurricane Center inmiddels afgezwakt van categorie vier naar drie op een schaal van vijf. De maximale windsnelheid bedraagt toch nog ongeveer 200 kilometer per uur. Gevreesd wordt dat de zware orkaan ernstige overstromingen zal veroorzaken.