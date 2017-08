Orkaan Harvey gaat aan land in Texas: windsnelheden tot 215km/u

jv

Het oog van de orkaan Harvey, van categorie vier op een schaal van vijf, is aan land gegaan in Texas. Dat meldt het National Hurricane Centre. Gevreesd wordt dat de zware orkaan ernstige overstromingen zal veroorzaken. Harvey haalt windsnelheden tot 215 km/uur.

Harvey kwam rond 22.00 uur (zaterdag 05.00 uur Belgische tijd) aan land ten noorden van San Jose Island, op 8 kilometer ten oosten van Rockport. De orkaan beweegt zich in noordwestelijke richting, met een snelheid van 11 kilometer per uur.



Verwacht wordt dat de orkaan de komende dagen traag over het zuidoosten van Texas zal razen. "We verwachten catastrofale overstromingen door de hevige regenval en stormvloeden", aldus het orkaancentrum. Op sommige plaatsen zou tot 1,2 meter regen kunnen vallen, en het zeeniveau zou in bepaalde zones tot meer dan 4 meter kunnen stijgen, aldus de weerdiensten.



Op verschillende plaatsen moesten mensen verplicht hun huizen verlaten, en talrijke gezinnen zitten al zonder stroom. De gouverneur van Texas Greg Abbott riep de mensen in lager gelegen gebieden op om te vertrekken. "Indien je niet vertrekt, kan je voor minstens een week vastzitten zonder stroom, zonder water, zonder nutsvoorzieningen", waarschuwde hij.



President Donald Trump heeft de storm al als natuurramp bestempeld, om zo federale middelen vrij te maken voor de slachtoffers.