Parket vraagt opheffing immuniteit Guatemalteekse president

26/08/17 - 04u25 Bron: Belga

Jimmy Morales, de president van Guatemala © reuters.

Het parket van Guatemala en een commissie van de Verenigde Naties hebben gisteren de opheffing van de immuniteit gevraagd van Jimmy Morales. De Guatemalteekse president wordt verdacht van "financiële onregelmatigheden" tijdens zijn verkiezingscampagne van 2015.

"Er werd een vraag tot opheffing van de immuniteit ingediend tegen meneer Jimmy Morales Cabrera", aldus Ivan Velasquez, de voorzitter van de internationale commissie tegen straffeloosheid in Guatemala. Die commissie is bij de VN ingeschreven en vecht samen met het parket tegen de corruptie in Guatemala.



Morales wordt verdacht van het onwettelijk financieren van zijn campagne, omdat hij anonieme bijdragen zou hebben ontvangen voor zijn partij FCN-Nacion, die bij wet verboden zijn. Hij zou ook verschillende campagnekosten niet hebben aangegeven bij het verkiezingstribunaal.



Procureur-generaal Thelma Aldana hoopt dat het Hooggerechtshof de immuniteit van de president zal opheffen zodat een "diepgaand onderzoek" kan plaatsvinden.



Politieke nieuwkomer en comedyacteur Jimmy Morales werd in 2015 verkozen vanwege zijn belofte om de corruptie in het land uit te roeien. Eind mei had het gerecht echter al een onderzoek gestart tegen een zoon en een broer van Morales voor vermoedelijke eigendomfraude. Critici stellen zich bovendien vragen bij de invloed van onder meer militairen en politici die deel uitmaken van het "oude regime" en als corrupt worden beschouwd.