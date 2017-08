16.000 mensen nemen deel aan mars tegen terreur in Cambrils

kv

In Cambrils, de badplaats in Catalonië waar een vorige week een vrouw werd gedood bij een terreuraanval, zijn gisteravond 16.000 mensen op straat gekomen om deel te nemen aan een mars tegen terreur. Dat meldt de politie. Bij een aanslag in Barcelona enkele uren voor die van Cambrils, kwamen ook nog eens dertien mensen om het leven.