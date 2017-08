Macron haalt zwaar uit naar Polen

kv

26/08/17 - 01u17 Bron: ANP

Emmanuel Macron © reuters.

De Franse president Emmanuel Macron heeft scherpe kritiek geuit op de Poolse regering. Macron vindt dat Polen zich isoleert binnen de Europese Unie en dat de Poolse burgers "beter verdienen" dan een regering die geen waarde hecht aan democratische waarden.

De Poolse premier Beata Szydlo © reuters.

Polen, dat sinds 2015 een eurosceptische regering heeft, reageerde fel en noemde Macron onervaren en arrogant. De Franse president is op rondreis door Oost-Europa om de banden met die landen aan te halen. Hij deed zijn uitlatingen tijdens een persconferentie in het Bulgaarse Varna.



Volgens Macron gaat Polen tegen de Europese waarden in. "Maar Polen is niet het land dat de richting aangeeft in Europa."



"Ik adviseer de president om zich bezig te houden met de zaken in zijn eigen land. Misschien zal hij dan dezelfde economische resultaten kunnen behalen en dezelfde mate van veiligheid van burgers die in Polen wordt gegarandeerd," luidt de reactie van de Poolse premier Beata Szydlo.