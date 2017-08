Peuter overleeft val van zeven meter uit flat

Door: redactie

25/08/17 - 23u07 Bron: ANP

Een Frans meisje van drie heeft vandaag een val van ruim 7 meter overleefd, meldt de Franse krant Le Parisien. Het meisje was aan het spelen in het appartement van haar tante op de zesde verdieping toen ze via een openstaand raam naar buiten viel. De peuter kwam terecht op het balkon van een appartement op de derde verdieping.