Meer dan 70 doden in Myanmar na aanvallen van moslimrebellen op politie en leger

25/08/17 - 19u33 Bron: ANP

Omwonenden klimmen op een vrachtwagen om het getroffen gebied te ontvluchten. © epa.

Minstens 59 opstandelingen en 12 leden van veiligheidstroepen zijn vandaag gedood in Myanmar toen rebellen in de deelstaat Rakhine gecoördineerde aanvallen uitvoerden op dertig politieposten en een legerbasis.

Bij een van de aanvallen werd een zelfgemaakte bom gebruikt. 150 moslimmilitanten probeerden een legerbasis binnen te dringen, aldus de overheid. Volgens het leger waren bij de gecoördineerde acties in totaal zo'n duizend aanvallers betrokken.



Rohingya

De meeste inwoners van Myanmar zijn boeddhistisch, de aanvallers behoren tot een aparte etnische moslimgroep: de Rohingya. De bevolkingsgroep van ongeveer 1,1 miljoen zielen voelt zich onderdrukt. Zo kunnen ze geen staatsburger van Myanmar worden, omdat ze gezien worden als illegale immigranten uit buurland Bangladesh.



Conflict escaleert

De aanvallen markeren een escalatie in het conflict tussen de Rohingya en de overheid. In oktober vielen de moslims ook politieposten aan. Het leger reageerde toen met een offensief waarbij volgens de Verenigde Naties (VN) moslimburgers werden gedood, gemarteld en verkracht. 87.000 Rohingya's vluchtten naar Bangladesh. Myanmar verwierp vervolgens VN-beschuldigingen van groepsverkrachtingen en massamoorden gericht tegen het Rohingya-volk.