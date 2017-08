Deze vrouw zei dat ze zes keer was aangerand en negen keer verkracht. Ze loog en krijgt nu de rekening

Koen Van De Sype

"Manipulatief" en "een overtuigende leugenaar": zo heeft een rechter een 25-jarige vrouw omschreven die tussen 2010 en 2013 verscheidene klachten indiende voor seksueel geweld. Ze zei dat ze in die periode seksueel aangerand was door 6 mannen en verkracht door 9 andere. Er belandde zelfs iemand voor in de cel. Maar nu blijkt dat de Britse Jemma Beale alles verzon. En ze kreeg de rekening gepresenteerd.

De politie rook onraad in december 2013, toen een ex-vriendin van de vrouw beweerde dat er door toedoen van Beale een man onterecht in de gevangenis zat. Ze had eerder verklaard dat ze in november 2010 door hem was verkracht. Er liep op dat moment nog een andere aanklacht van Beale, waarbij ze beweerde dat ze tijdens een incident in november 2013 verkracht was door zes mannen.



Omdat ze zich zorgen maakte over de geloofwaardigheid van de vrouw, nam de politie vier dossiers onder de loep waarin ze dergelijke beschuldigingen had geuit. Ze ontdekte dat er telkens soortgelijke omstandigheden en discrepanties waren. Die versterkten de vermoedens dat de aanklachten verzonnen waren. Lees ook Nederlandse toerist probeert 9-jarig meisje te verkrachten in Portugese hypermarkt

De man die onterecht in de gevangenis zat volgens de ex van Beale, was Mahad Cassim. Hij kreeg zeven jaar cel, maar vocht die straf aan toen de geloofwaardigheid van Beale begon te wankelen. In juli 2015 kwam hij na 2 jaar vrij en verklaarde hij dat de aanklacht een zware impact op hem had gehad.



Een beschuldiging dat ze door een zekere Noam Shahzad was betast in een pub in juli 2012 bleek ook niet te kloppen, evenmin als de groepsverkrachting die daarop gevolgd zou zijn. Ze verwondde zichzelf zelfs om haar claim dat ze was aangevallen met prikkeldraad, kracht bij te zetten.



Volgens haar ex was ze een sadistische pestkop, die pochte met het geld dat ze opstreek door haar valse aantijgingen. Anushka Pritchard steunde haar zelfs in de zaak tegen Cassim, maar amper enkele weken later kreeg ze tot haar afschuw te horen dat Beale alles had verzonnen om de schadevergoeding van 12.000 euro binnen te rijven.