VIDEO: Zo beklommen Vlaamse 'rooftoppers' de Dom van Keulen

video Alleen al bij het kijken naar de foto's op hun Instagram, krijg je last van hoogtevrees. Mooie beelden, maar drie Vlaamse 'rooftoppers' wacht wel nog een confrontatie met de Duitse justitie nadat ze deze week de wereldberoemde Dom in Keulen beklommen. "Niets beschadigd, dat zouden we nooit doen!", zeggen ze.

De drie -jongens tussen de 16 en 24 jaar uit Oud-Turnhout, Genk en Bilzen- klimmen op de hoogste daken om luchtfoto's te maken van een stad. Een lévensgevaarlijke hobby, waarvan ze het resultaat graag laten zien op hun Instagrampagina. Donderdagochtend werden ze echter betrapt door de Duitse politie nadat ze in Keulen de 157-meter hoge kathedraal hadden beklommen.



Er wacht hen mogelijk een fikse boete, want de Duitse politie vermoedt dat de drie een glasraam hebben stukgedaan. "Het bouwwerk trekt helaas wel vaker kathedraalbeklimmers aan." De jongens, die na verhoor werden vrijgelaten, zeggen echter dat het raam al stuk was. "We wilden het enkel opruimen opdat de rooftoppers die nà ons zouden komen geen last zouden hebben. We hebben een onschuldige hobby, we breken nooit ergens in en breken nooit iets af. Het enige dat we doen is mooie foto's maken op plekken die niet zo evident zijn."



Thuis hebben de drie het alvast mogen uitleggen. "De reacties zijn verdeeld, begrijpelijk. We hopen alleen dat dit voorval onze hobby niet in een slecht daglicht brengt. Want ophouden doen we niet."



