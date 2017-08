Voormalig medewerker Volkswagen veroordeeld tot 40 maanden cel en boete

Door: redactie

25/08/17 - 18u31 Bron: Belga

Voormalig topingenieur voor Volkswagen James Liang. © ap.

dieselgate Een voormalige medewerker van Volkswagen is in Detroit veroordeeld tot 40 maanden cel en een boete van 200.000 dollar voor zijn rol in het dieselschandaal bij de Duitse autobouwer.

De 63-jarige James Liang had eerder al schuld bekend aan samenzwering. Hij riskeerde tot vijf jaar cel, maar de rechtbank hield er rekening mee dat hij aan het onderzoek had meegewerkt. De openbaar aanklager noemde zijn inbreng als insider cruciaal om te begrijpen hoe VW jarenlang regulatoren en consumenten om de tuin leidde. De aanklager had drie jaar cel geëist.



Liang zal na zijn vrijlating nog twee jaar onder toezicht gehouden worden. Hij kan ook uitgewezen worden aan Duitsland.



Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. Die waren voorzien van software waardoor ze in laboratoriumtests veel schoner uit de bus kwamen dan ze in het dagelijks gebruik op de weg zijn. De affaire kostte de Duitsers al vele miljarden.