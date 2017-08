Amerikaanse regering neemt zware economische sancties tegen Venezuela

Bewerkt door: ADN

25/08/17 - 18u22 Bron: Belga

De Amerikaanse regering heeft vandaag zware financiële sancties genomen tegen Venezuela. Zo mogen banken geen nieuwe financiële deals meer sluiten met de regering of met het staatsoliebedrijf PDVSA. De sancties werden bekrachtigd door het ondertekenen van een uitvoerend decreet door president Donald Trump.

Officieel luidt het dat de VS de maatregelen nemen uit protest tegen de "ondemocratische" manier van regeren van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Eerder had Trump al eens gedreigd met de "militaire optie", maar dat was in Latijns-Amerika op fel protest onthaald. In een communiqué sprak het Witte Huis van een "dictatuur" en "corruptie".



Economische sancties door de VS zijn in het verleden vaak een opstapje naar militair ingrijpen en "regimewissel" geweest. De sancties zullen de toestand in het in zwaar economisch weer verkerende Venezuela allicht drastisch verergeren.