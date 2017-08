Op bezoek bij Vlaamse kluizenaar Stan (59) op zijn Oostenrijkse berg

STEVEN SWINNEN

26/08/17 - 07u00

© Bart Leye.

video Geen primitiever vakantieverblijf denkbaar dan dat van Stan Vanuytrecht (59). Zijn alpenhuisje zonder stroom en stromend water vind je pas na een klein uur klimmen. Maar het vijfsterrenuitzicht op de Oostenrijkse bergen en de oase van rust maken voor de Vlaamse kluizenaar alle ongemakken weer goed. Viele Grüße aus Saalfelden!



Het leven is nooit vies van een ironische wending. Toen Stan Vanuytrecht eind april in Saalfelden de sleutel kreeg van de hermitage - een duur woord voor een primitief bouwsel op een bergflank - werd hem als kluizenaar een bestaan van rust, gebed en eenvoud beloofd.



Heeft hij de rust gevonden? Onze journalisten gingen hem opzoeken in de bergen.