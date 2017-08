Sportwereld in shock: bodybuilder Rich Piana overleden

Door: redactie

25/08/17 - 17u58 Bron: ad.nl

Rich Piana. © Instagram.

In de Verenigde Staten is voor de tweede keer in een week tijd een bekende bodybuilder gestorven. Maandag stikte de 26-jarige krachtpatser Dallas McCarver, toen hij zich verslikte in een kerngezonde maaltijd. Vanmorgen overleed megaspierbundel Rich Piana (46), nadat hij drie weken in een kunstmatige coma had gelegen.

The Mountain De politie heeft kort nadat Piana bezweek in zijn appartement 20 flesjes anabole steroïden aangetroffen, zo meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ. Tijdens de huiszoeking zou ook 'wit poeder' zijn gevonden. Of het om cocaïne gaat, is vooralsnog onduidelijk. Fans van Piana zijn wereldwijd in rouw gedompeld nu hun grote voorbeeld is overleden.



Piana won de afgelopen jaren regelmatig en met het grootste gemak internationale bodybuilingwedstrijden. Hij stond ook bekend als trainer in zijn tak van sport. Zo werkte hij nauw samen met de IJslandse acteur Hafþór Júlíus Björnsson (28), die in de HBO-serie Game of Thrones gestalte geeft aan de gigantische lijfwacht Gregor 'The Mountain' Clegane. Op YouTube werden de meeste video's van Piana miljoenen keren bekeken.