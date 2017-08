Bomenmonument voor Mussolini verwoest door bosbrand

Door: redactie

25/08/17 - 17u25 Bron: ANP

Op de bergflank vormden 20.000 pijnbomen het woord 'DUX', Latijn voor 'leider'. © Twitter.

Een eerbetoon aan de Italiaanse dictator Benito Mussolini is deels verwoest door een bosbrand. Het monument werd gevormd door 20.000 pijnbomen op een berghelling in Midden-Italië die samen het woord 'DUX' vormden, Latijn voor 'leider'. De brand van deze week heeft nu de letters U en X vernietigd, melden Italiaanse nieuwsagentschappen.

Het eerbetoon aan 'il duce', die van 1922 tot 1943 aan de macht was, dateerde uit 1939 en stond onder monumentenzorg. "Een belangrijk deel van onze identiteit is in vlammen opgegaan", schreef de burgemeester van de gemeente Antrodoco, in de provincie Rieti, op zijn Facebook-pagina. Volgens het persbureau Adnkronos brak de brand uit door een pan tomaten die op het vuur stond. Door de afgebrande bomen op de Monte Giano bestaat volgens burgemeester Alberto Guerrieri nu risico op aardverschuivingen.