Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen tegen terreur

FT

25/08/17 - 17u35

De Kalverstraat is een van de drukste plekken in Amsterdam en dus een plek waar terroristen vroeg of laat wel eens zouden kunnen toeslaan. © ANP.

Amsterdam neemt maatregelen om drukke plekken in de stad beter te beveiligen tegen een terroristische aanslag. Er wordt vooral gekeken naar plaatsen waar erg veel toeristen samentroepen, zoals de drukke winkelstraat, de Kalverstraat.

Ondernemers in Amsterdam schreven de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie (OM) aan na de aanslagen in Barcelona, waar een bestelwagen inreed op voetgangers op de Ramblas. Ze willen dat er meer maatregelen worden genomen om de veiligheid in de stad te garanderen. Nederland bleeft tot nu toe gespaard van terreur.



Doordat terroristen steeds vaker gebruikmaken van een voertuig bij het plegen van een aanslag, neemt volgens Amsterdams burgemeester Eberhard van der Laan de "voorstelbaarheid dat dit ook in Amsterdam gebeurt verder toe", schrijft hij aan de gemeenteraad. "Plekken waar veel toeristen zijn, worden een logisch doelwit. Ze hebben heel vaak een symbolische waarde." Voorts benadrukt de burgemeester dat er "géén concrete informatie is over een aanslag en dat deze stap past in het huidige dreigingsbeeld".



De hoofdstad trof al eerder zichtbare en onzichtbare terreurmaatregelen en zoekt nu naar een bijkomend plan "waardoor het normale leven zo veel mogelijk moet kunnen doorgaan". Om welke maatregelen het gaat, en op welke locaties, is nog niet geweten. Dat wordt de komende weken bekendgemaakt. "Trouwens, extra maatregelen sluiten een aanslag nooit uit."