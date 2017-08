Gesprek van medium Joke met 'liegende beller' loopt uit de hand

Leon van Wijk

25/08/17 - 16u51 Bron: AD.nl

video Nederlands televisieparagnost en zelfbenoemd helderziende Joke is gisteren in het RTL-programma Dit Is Mijn Toekomst flink uit haar slof geschoten tegen een beller. De vrouw wilde wanhopig contact met haar overleden vader, maar gaf niet zijn echte naam. Daar werd het medium Joke bijzonder nijdig om. "Niemand liegt tegen mij!", brieste ze.

Medium Joke. © RTL.

De beller zei aan het begin van het gesprek dat ze liever anoniem over haar dode vader wilde praten. Dat gebeurt in het spirituele RTL-programma wel vaker. Maar Joke moest daar niets van hebben. "Nee, dat kan niet bij mij, schat", zei ze resoluut. "Ik moet een naam hebben, anders kan ik geen contact met de juiste overledene maken."



De overdonderde beller bleef even stil. "Henk", mompelde ze zachtjes. Een geconcentreerde Joke liet de naam even bezinken. "Nee", riep ze vervolgens stellig. "Hij heet geen Henk. Klopt hè?" Voorzichtig lachend gaf de beller toe. Met vuur in de ogen wendde Joke zich tot de camera. "Waarom lieg je tegen mij?", zei ze streng. "Kijk eens naar me! Waarom lieg je tegen mij?"



De vrouw begon compleet verbouwereerd te stamelen. "Ik durf het niet. Ik weet niet of hij dat wil." Helderziende Joke, inmiddels nijdig: "Ja, hij wil het wel. Maar één ding hè. Niemand, maar dan ook niémand liegt tegen mij. Want dan haal je me uit mijn concentratie. En dan haal je me uit mijn balans."



De beller kon het contact met haar vader op haar buik schrijven. "Ik beëindig nu het gesprek", siste Joke. "Nee, ik doe het niet. Nee, niemand liegt tegen mij."